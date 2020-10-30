

В Грузии зафиксировано 1696 новых случаев коронавируса

30.10.2020 11:32





За последние 24 часа в Грузии выявлено 1696 новых случаев коронавируса и общее количество случаев инфицирования выросло до 37 263. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.



От коронавируса выздоровели еще 2 906 пациентов, и общее число выздоровевших составляет 19 810.



В режиме карантина находится 3070 граждан, а в стационаре под наблюдением – 4200. Вместе с тем, число лиц, находящихся в ковид-гостиницах, составляет 2324.



В стране от коронавируса умерли еще 12 пациентов. В общей сложности количество жертв этой инфекции в Грузии составляет 285.



Кроме того, 41 гражданин Грузии был перевезен для лечения из-за рубежа.



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