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В Грузии зафиксировано 1696 новых случаев коронавируса
30.10.2020 11:32
За последние 24 часа в Грузии выявлено 1696 новых случаев коронавируса и общее количество случаев инфицирования выросло до 37 263. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.
От коронавируса выздоровели еще 2 906 пациентов, и общее число выздоровевших составляет 19 810.
В режиме карантина находится 3070 граждан, а в стационаре под наблюдением – 4200. Вместе с тем, число лиц, находящихся в ковид-гостиницах, составляет 2324.
В стране от коронавируса умерли еще 12 пациентов. В общей сложности количество жертв этой инфекции в Грузии составляет 285.
Кроме того, 41 гражданин Грузии был перевезен для лечения из-за рубежа.
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