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В Грузии от коронавируса умерли еще 12 пациентов


30.10.2020   11:34


За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли еще 12 пациентов и количество жертв этой инфекции в стране выросло до 285. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.

За последние сутки в стране зафиксировано 1 696 новых случаев коронавируса. Общее же количество подтвержденных случаев коронавируса составляет 37 263.

Выздоровели еще 2 906 пациентов, и их общее число составляет 19810.

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