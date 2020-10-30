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В Грузии от коронавируса умерли еще 12 пациентов
30.10.2020 11:34
За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли еще 12 пациентов и количество жертв этой инфекции в стране выросло до 285. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.
За последние сутки в стране зафиксировано 1 696 новых случаев коронавируса. Общее же количество подтвержденных случаев коронавируса составляет 37 263.
Выздоровели еще 2 906 пациентов, и их общее число составляет 19810.
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