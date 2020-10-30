

Из 1696 случаев коронавируса 683 случая выявлены в Тбилиси

30.10.2020 11:35





Из 1696 случаев коронавируса 683 случая выявлены в Тбилиси, 381 - в Аджарии и 313 - в Имеретии. Об этом на брифинге в администрации правительства сообщила глава администрации правительства Грузии Натия Мезвришвили.



По ее словам, с момента первого заражения по сегодняшний день в стране выявлено 37 263 подтвержденных случая Covid 19. За последние 24 часа выздоровели 2 906 человек, а общее количество выздоровевших увеличилось до 19 810 человек.



"К сожалению, за последние 24 часа у нас есть и смертельные случаи. Скончались 12 человек, из них 4 - в Тбилиси, 5- в Аджарии, 2- в Имерети и 1- в Шида Картли. С 26 февраля 2020 года у нас 285 случаев смерти", - сообщила Мезвришвили.



По ее словам, из 1 696 выявленных сегодня случаев по столице и регионам показатели следующие: 683 случая выявлено в Тбилиси, 381 - в Аджарии, 313 - в Имеретии, 117 - в Квемо Картли, 59 - в Шида Картли, 18 - в Гурии, 60 - в Самегрело и Земо Сванети, 19- Кахетии, 1- в Мцхета-Мтианети, 34 - в Самцхе-Джавахети, 11 - в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети.



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