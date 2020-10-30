

TI Georgia посчитала пожертвования политическим партиям

30.10.2020 12:04





Из 50 участвующих в выборах избирательных субъектов 29 с 1 января 2020 года по 15 октября 2020 года получили пожертвования в размере 35 376 394 лари. Об этом говорится в отчете «Международной прозрачности – Грузии».



Согласно тому же исследованию, 17 086 626 лари были пожертвованы правящей партии, 5 075 844 лари - партии «Лело для Грузии» и 3 735 583 лари привлекли партии, входящие в избирательный блок «Единое национальное движение - Объединенная оппозиция «Сила в единстве».



«48% от общей суммы пожертвований всем избирательным субъектам получила правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия». Если сравнивать тенденции предыдущих избирательных лет, то в год парламентских выборов (2016) доля «Грузинской мечты» в общем объеме пожертвований составляла 66%, а в год выборов местного самоуправления (2017) эта цифра уже стала 88%.



Сокращение разницы в пожертвованиях, полученных правящей партией и другим партиями было в значительной степени обусловлено добавлением в традиционный список до сих пор существовавших финансово сильных партий новой партии «Лело за Грузию» и избирательного блока «Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели», - отмечается в исследовании.



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