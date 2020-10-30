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Гражданин Турции задержан в связи с ДТП близ Гори
30.10.2020 12:31
В связи с автодорожным происшествием близ Гори полиция задержала гражданина Турции, М.С. 1958 года рождения.
По данным МВД Грузии, преступление предусматривает лишение свободы на срок от 6 до 10 лет.
Как сообщается, следствием установлено, что 30 октября 2020 года на 77-м километре автомобильной дороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, в западном направлении, грузовая автомашина «Дафи» с турецкими номерами врезалась в пассажирский микроавтобус.
«В результате ДТП на месте скончались 5 пассажиров микроавтобуса, а 11 человек получили различные телесные повреждения. Позже в медицинском учреждении скончался шестой пассажир.
Расследование в связи с ДТП ведется по части 8 статьи 276 Уголовного кодекса Грузии», - отмечается в информации МВД.
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