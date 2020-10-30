

Новым элекроавтобусам потребовалась буксировка

30.10.2020 15:40





Жители Батуми стали свидетелями буксировки нового электроавтобуса. Его увозил на буксире старый желтый автобус.



Как рассказал «Батумелеби» один из горожан, он далеко не в первый раз наблюдает как электробус «глохнет» на улице и не может самостоятельно сдвинутся с места.



В компании «Батумский Автотранспорт» изданию сообщили, что подобное случалось несколько раз, «но в этом нет ничего тревожного», поскольку автобусы работают в тестовом режиме.



«Автобус отбуксируют в гараж, где его осмотрит специалист завода, у которого мы закупили автобусы. Этот специалист находится в Батуми. У электроавтобусов есть гарантийный срок, и при обнаружении существенных технических неполадок они будут заменены», — пояснили в компании, отметив, что водители тоже находятся на стадии обучения управления таким видом транспорта.



Сейчас по Батуми курсирует 5 новых электроавтобусов, они были запущены 20 октября по линии N13.



Закупку 8 электроавтобусов для Батуми осуществил Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) на международном тендере. На покупку электробусов потрачено 3 миллиона 777 тысяч евро.



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