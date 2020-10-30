Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Новым элекроавтобусам потребовалась буксировка


30.10.2020   15:40


Жители Батуми стали свидетелями буксировки нового электроавтобуса. Его увозил на буксире старый желтый автобус.

Как рассказал «Батумелеби» один из горожан, он далеко не в первый раз наблюдает как электробус «глохнет» на улице и не может самостоятельно сдвинутся с места.

В компании «Батумский Автотранспорт» изданию сообщили, что подобное случалось несколько раз, «но в этом нет ничего тревожного», поскольку автобусы работают в тестовом режиме.

«Автобус отбуксируют в гараж, где его осмотрит специалист завода, у которого мы закупили автобусы. Этот специалист находится в Батуми. У электроавтобусов есть гарантийный срок, и при обнаружении существенных технических неполадок они будут заменены», — пояснили в компании, отметив, что водители тоже находятся на стадии обучения управления таким видом транспорта.

Сейчас по Батуми курсирует 5 новых электроавтобусов, они были запущены 20 октября по линии N13.

Закупку 8 электроавтобусов для Батуми осуществил Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) на международном тендере. На покупку электробусов потрачено 3 миллиона 777 тысяч евро.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна