

В Грузии выявлен 1791 новый случай коронавируса

01.11.2020 11:45





За последние 24 часа в Грузии выявлен 1791 новый случай коронавируса. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет 40 727.



Об этом сообщила глава администрации правительства Грузии Натия Мезвришвили на брифинге, проведенном в администрации правительства.



Она рассказала о новейшей статистике, связанной с коронавирусом и мероприятиях, проведенных правительством в течение последних суток.



«За последние 24 часа выздоровели 2 413 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 25 104.



К сожалению, за последние 24 часа у нас есть и смертельные случаи. Скончались 28 человек, из них в Тбилиси – 10, в Аджарии – 7, в Имеретии – 7, в Шида Картли – 2, в Квемо Картли – 1, в Самегрело – Земо Сванети – 1. С 26 февраля 2020 года по сей день у нас 335 случаев смерти», - сообщила Мезвришвили.



Из 1 791 нового случая коронавируса 532 выявлены в Тбилиси, в Аджарии – 369, в Имеретии – 392, в Квемо Картли – 86, в Шида Картли – 62, в Гурии – 29, в Самегрело и Земо Сванетии – 187, в Кахетии – 57, в Мцхета-Мтианети – 0, в Самцхе-Джавахети – 56, в Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 21.



На данном этапе у нас 15 262 активных случаев инфицирования. В больницах лечатся 4 188 человек, в том числе в Тбилиси – 2 046, в Аджарии – 696. Тяжелых пациентов - 503, в том числе в Тбилиси – 228, а Аджарии – 83. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 223 лица.



В ковид-гостиницах находится 2 204 человека, в том числе в Аджарии – 1 068, в Тбилиси – 826. На дому лечатся 8 870 человек.



В карантинном пространстве 3 007 человек, в том числе в Тбилиси – 569, в Аджарии – 1 430.



На сегодняшний день на самоизоляции находится 29 565 человек, из них в Тбилиси – 3 018, в Аджарии – 12 748, в Имерети – 3 927.



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