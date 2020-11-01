

В Грузии от коронавируса умерли еще 28 человек

01.11.2020 11:49





За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли еще 28 пациентов и количество жертв этой инфекции в стране выросло до 335.



В частности, как сообщила глава администрации правительства Натия Мезвришвили, за последние сутки скончались в Тбилиси – 10 человек, в Аджарии – 7, в Имеретии – 7, в Шида Картли – 2, в Квемо Картли – 1, в Самегрело – Земо Сванети – 1.



За последние сутки в стране зафиксирован 1 791 новый случай коронавируса. Общее же количество подтвержденных случаев коронавируса составляет 40 727.



Выздоровел еще 2 413 пациентов, и их общее число составляет 25 104.



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