

В Грузии зафиксирован 2 401 новый случай коронавируса

05.11.2020 11:40





За последние 24 часа в Грузии выявлен 2 401 новый случай инфицирования коронавирусом. Об этом сообщил руководитель оперативного штаба при межведомственном координационном совете Александр Ходжеванишвили на брифинге, проведенном в администрации правительства.



Он рассказал о новейшей статистике, связанной с коронавирусом и мероприятиях, проведенных правительством в течение последних суток.



«На данный момент, за последние 24 часа выявлен 2 401 новый подтвержденный случай инфицирования. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет 49 218.



С точки зрения роста числа выздоровевших людей и на сегодняшний день мы сохраняем позитивную динамику. В частности, за последние 24 часа выздоровели 2 289 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 33 459.



К сожалению, за последние 24 часа у нас есть и смертельные случаи. Скончались 20 человек, в Тбилиси – 10, в Аджарии – 2, в Имерети – 7, в Мцхета-Мтианети – 1 человек. С 26 февраля 2020 года по сей день у нас 401 случай смерти.



Из зафиксированных за сутки 2 401 нового случая коронавируса 976 выявлены в Тбилиси, в Аджарии – 328, в Имеретии – 368, в Квемо Картли – 61, в Шида Картли – 135, в Гурии – 62, в Самегрело и Земо Сванетии – 280, в Кахетии – 70, в Мцхета-Мтианети – 31, в Самцхе-Джавахети – 55, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 35.



На данном этапе у нас 15 332 активных случая. В больницах лечатся 4 489 человек, в том числе в Тбилиси – 2 198, в Аджарии – 723. Тяжелых пациентов - 638, в том числе в Тбилиси – 316, а Аджарии – 100. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 293 лица, в том числе в Тбилиси – 150, в Аджарии – 94.



В ковид-гостиницах находятся 2 446 человек, в том числе в Аджарии – 1 127, в Тбилиси – 822. На дому лечатся 8 397 человек. В карантинном пространстве 3 160 человек, в том числе в Тбилиси – 682, в Аджарии – 1 426.



На сегодняшний день на самоизоляции находится 28 690 человек, из них в Тбилиси – 2 819, в Аджарии – 11 423, в Имерети - 4 177», - сообщил Александр Ходжеванишвили.



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