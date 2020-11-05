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293 инфицированных подключены к аппаратам ИВЛ
05.11.2020 12:13
По официальным данным правительства, 293 из 723 пациентов, инфицированных коронавирусом, в настоящее время находятся на искусственном дыхании.
Как было объявлено сегодня на заседании правительства, на данном этапе число случаев активного заражения достигает 15,332, из которых 4,489 лечатся в стационаре, 8,397 — на дому.
«4489 человек находятся на лечении в больницах, из них в больницах Тбилиси — 2198, в Аджарии — 723 . У нас 638 тяжелобольных, в том числе 316 в Тбилиси и 100 в Аджарии. Из них 293 находятся на искусственном дыхании, в том числе 150 в Тбилиси и 94 в Аджарии. 2446 человек находятся в ковид-гостиницах, из них 1127 человек в Аджарии, в Тбилиси — 822», — говорится в заявлении правительства.
Кроме того, 3,160 человек находятся на карантине и 28, 690 человек — на самоизоляции. За последние сутки в Грузии выявлен новый 2,401 случай коронавируса, 20 человек скончались.
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