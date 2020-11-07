

В Грузии зафиксировано 2 859 новых случаев коронавируса

07.11.2020 11:46





За последние 24 часа в Грузии выявлено 2859 новых случаев инфицирования коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет 54 852.



За последние 24 часа выздоровели 2 754 человека, в целом же количество выздоровевших выросло до 39 773.



За последние сутки скончались 18 человек, с 26 февраля 2020 года всего зафиксирован 441 случай смерти.



В режиме карантина находятся 3015 граждан, под наблюдением в стационаре - 4670, в ковид-гостиницах – 2599 человек.



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