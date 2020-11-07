

В Грузии от коронавируса умерли еще 18 человек

07.11.2020 11:54





За последние 24 часа в Грузии от коронавируса скончались 18 пациентов. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.



Количество жертв этой инфекции в стране выросло до 441.



Кроме того, за последние 24 часа выздоровели 2 754 человека, в целом же количество выздоровевших увеличилось до 39 773.



За последние сутки в стране зафиксировано 2 859 новых случаев коронавируса.



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