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В Грузии от коронавируса умерли еще 18 человек


07.11.2020   11:54


За последние 24 часа в Грузии от коронавируса скончались 18 пациентов. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.

Количество жертв этой инфекции в стране выросло до 441.

Кроме того, за последние 24 часа выздоровели 2 754 человека, в целом же количество выздоровевших увеличилось до 39 773.

За последние сутки в стране зафиксировано 2 859 новых случаев коронавируса.

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