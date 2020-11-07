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Во Франции задержали гражданина Грузии, подозреваемого в нападении на священника
07.11.2020 18:41
Полиция во Франции задержала гражданина Грузии, подозреваемого в нападении на священника в Лионе. Об этом сообщает французская газета Le Parisien.
Отмечается, что 40-летний гражданин Грузии признался в том, что стрелял в священника.
Кроме того, как отметил сам задержанный, нападение на священника произошло на фоне личного конфликта.
31 октября неизвестный открыл огонь в 7-м округе Лиона около греческой церкви во французском Лионе. В результате стрельбы пострадал один священник.
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