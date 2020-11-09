

Два человека пострадали на митинге перед ЦИК Грузии

09.11.2020 01:45





Два человека пострадали во время митинга перед зданием Центральной избирательной комиссии Грузии. Об этом сообщает пресс-служба Центра по координации чрезвычайных ситуаций и экстренной помощи («скорая помощь»).



Один из них был доставлен в больницу «Нью хоспитал», другой — в клинику Гудушаури. Одному из пострадавших обработали полученные царапины и уже выписали из клиники. Другой, как сообщает «скорая помощь», попал в лечебное учреждение с невротизмом.



Вечером 8 ноября против протестующих, собравшихся у ЦИК с требованием назначения новых парламентских выборов, полиция использовала водометы. Это произошло без предупреждения, когда несколько десятков человек приблизились к проволчному ограждению, за которым расположились несколько сотен сотрудников спецназа полиции. Сразу несколько СМИ также сообщили о применении полицией слезоточивого газа, однако эту информацию в МВД подтверждать отказалось.



По данным очевидцев, один человек был госпитализирован с акции в клинику Гудушаури с повреждениями в области шеи. Одновременно на кадрах разгона, которые распространил телеканал «Рустави 2», видно, что струя водомета попала одному из демонстрантов в лицо. У мужчины был поврежден глаз и рассечена переносица.



По некоторым данным, пострадал Заза Гагуа, который является ветераном войны в Абхазии.



Также «Рустави 2» утверждает, что когда протестующие начали бросать камни в сторону полиции, повреждена была их камера, а оператор ушиб ногу.



По оценкам НПО, действия силовиков были неадекватными и нелегитимными. В свою очередь, в МВД Грузии заявили, что полицейские применили «пропорциональную силу в пределах своих полномочий», когда протестующие прибегли к «насильственным методам» и пытались ворваться в здание ЦИК.



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