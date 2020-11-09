

В Грузии выявлено 2 927 новых случаев коронавируса

09.11.2020 11:17





В Грузии выявлено 2 927 новых случаев коронавируса. Информация недавно была обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.



За последние сутки в стране выздоровели еще 2 470 пациентов. За 24 часа умерли 24 пациента.



В Грузии всего выявлено 60 680 случаев коронавируса, из них 45 042 выздоровели, а 499 скончались.



В стационаре под наблюдением врачей находятся 4 780 человек. Количество людей, которые лечатся в ковид-гостиницах — 2 879.





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