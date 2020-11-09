|
|
В Грузии выявлено 2 927 новых случаев коронавируса
09.11.2020 11:17
В Грузии выявлено 2 927 новых случаев коронавируса. Информация недавно была обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.
За последние сутки в стране выздоровели еще 2 470 пациентов. За 24 часа умерли 24 пациента.
В Грузии всего выявлено 60 680 случаев коронавируса, из них 45 042 выздоровели, а 499 скончались.
В стационаре под наблюдением врачей находятся 4 780 человек. Количество людей, которые лечатся в ковид-гостиницах — 2 879.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна