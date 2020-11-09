

В Грузии от коронавируса умерли 24 пациента

09.11.2020 11:18





В Грузии от коронавируса умерли 24 пациента. Об этом на брифинге в администрации правительства заявил глава оперативного штаба при Межведомственном координационном совете Александр Ходжеванишвили.



Количество умерших от коронавируса в Грузии составляет 499 человек.



Сегодня выявлено 2 927 новых случаев инфицирования коронавирусом. В настоящее время в Грузии подтверждено 60 680 случая коронавируса. Выздоровели 2 470 пациентов и общее количество составило 45 042.





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