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Статистика новых случаев коронавируса по регионам Грузии
09.11.2020 11:23
Из новых случаев коронавируса 1033 выявлено в Тбилиси, 411 — в Аджарии, 782 — в Имерети, — информацию распространяет пресс-служба правительства.
«К сожалению, за последние 24 часа погибли 24 человека, в том числе 13 человек — в Тбилиси, 5 — в Аджарии, 4 — в Имерети, 1 — в Шида Картли и 1 — в Кахетии. С 26 февраля 2020 года у нас 499 смертей.
Из 2927 выявленных сегодня случаев показатели по столице и регионам следующие: 1033 случая выявлено в Тбилиси, 411 — в Аджарии, 782 — в Имерети, 130 — в Квемо Картли, 74 — в Шида Картли, 53 — в Гурии, 150 — в Самегрело-Земо Сванети, 133 в Кахети, 79 — в Мцхета-Мтианети, 59 — в Самцхе-Джавахети, 23 — в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети», — говорится в информации.
По данным пресс-службы правительства, на данном этапе насчитывается 15 113 активных случаев.
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