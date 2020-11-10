

В Грузии выявлено 2 970 новых случаев коронавируса

10.11.2020 12:13





В Грузии выявлено 2 970 новых случаев коронавируса. Информация недавно была обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.



За последние сутки в стране выздоровели еще 2 348 пациентов. За 24 часа умерли 22 пациента.



В Грузии всего выявлено 63 650 случаев коронавируса, из них 47 390 выздоровели, а 521 скончался.



В стационаре под наблюдением врачей находятся 4 709 человек. Количество людей, которые лечатся в ковид-гостиницах — 3 066.



41 гражданин Грузии был переведен на лечение из-за границы.



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