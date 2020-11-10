

Вода и лимон: Имнадзе дал советы лечащимся от коронавируса на дому

10.11.2020 17:02





Нужно принимать много воды и лимона, который разжижает кровь, такие советы дал инфицированным коронавирусом пациентам, которые лечатся на дому, заместитель главы Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе в эфире телекомпании «Имеди».



Кроме того, такие пациенты должны поддерживать постоянный контакт с семейным врачом и быть физически активными.



«Чтобы снизить риск тромбоэмболии, в первую очередь, рекомендуется принимать много жидкости, лучше всего пить воду. Также обязательно нужно двигаться. Несмотря на то, что коронавирус характеризуется сильной слабостью, надо сделать усилие над собой и много двигаться. Как минимум, нужно ходить. Есть определенные упражнения, которые нужно выполнять», — заявил Имнадзе.



Имнадзе отметил, что в Грузии действует 30 лабораторий, в которых можно сделать ПЦР-тест. За день в стране проводят в среднем около 10 тысяч ПЦР-тестов.



Специалист также призвал не считать коронавирус «легкой инфекцией», от которой умирают только пожилые или лица с хроническими заболеваниями.



«Когда в такой маленькой стране как Грузия за день в среднем умирает 20 человек, это не повод для успокоения. Чем шире распространяется инфекция, тем больше мы видим, что случаи смерти есть и среди молодых. Так что не стоит смотреть на коронавирус несерьезно», — указал Имнадзе.



Эпидемиолог также прокомментировал новости о появлении вакцины от коронавируса и назвал их «самыми обнадеживающими за этот год». Немецкая биоинженеринговая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний – вакцина показала более чем 90%-ю эффективность в предотвращении заражения COVID-19. Заявку на регистрацию вакцины в США планируется подать уже в ноябре.



«Это прорыв, и я очень надеюсь, что 2021 год будет последним годом для всех ограничений, введенных на Земле из-за коронавируса», — подчеркнул Имнадзе.



Специалист указал, что эффективность вакцины от гриппа составляет 60%, а вакцина от коронавируса, от которой ученые в третьей фазе исследования ждали 50%-ую эффективность показала невероятный эффект.



«Еще несколько вакцин проходят третью фазу и идут к завершению, поэтому я очень надеюсь, что в 2021 году у людей во всем мире появится эффективное средство для борьбы с коронавирусом. Эта вакцина прошла испытание на большой группе людей, поэтому можно не сомневаться в ее эффективность», — сказал Имнадзе.



Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля. Число выявленных с тех пор случаев заражения составляет 63 650. За последние сутки в Грузии выявили 2 970 случаев коронавируса.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 2 348 человек, а с начала эпидемии в Грузии вылечились 47 390 пациентов. Скончались 521.





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