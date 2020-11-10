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В Бакуриани пройдет первый этап Кубка мира по Ski Cross


10.11.2020   19:05


В феврале 2021 года в Бакуриани пройдет первый этап Кубка мира по Ski Cross.

Соглашение об этом было официально подписано между Международной федерацией лыжного спорта (FIS) и Федерацией лыжного спорта Грузии (GSF).

Напомним, в Бакуриани построены три новые канатные дороги. Канатные дороги шестиместные, кресельного типа. Пропускная способность всех трех канатных дорог на первом этапе составит 5400 пассажиров в час, которая может быть увеличена до 7200 пассажиров. Созданные в регионе инновационные канатные дороги отличаются еще и тем, что у них есть подземный гараж.

В 2023 году Бакуриани примет Чемпионат мира по фристайлу. По словам министра экономики, в 2021 году в Бакуриани пройдут первые соревнования с использованием новых "канаток" и трасс. Это будет первое тестовое мероприятие в дисциплине кросса - этап Кубка мира по Ski Cross.

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