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В Грузии от коронавируса умерли 45 пациентов
11.11.2020 11:54
В Грузии от коронавируса скончались 45 человек, - об этом сообщил руководитель оперативного штаба при межведомственном координационном совете Александр Ходжеванишвили на брифинге, проведенном в администрации правительства.
«К сожалению, за последние 24 часа в стране скончались 45 человек, из которых в Тбилиси – 18, в Аджарии – 14, в Имерети – 7, в Квемо Картли – 3, в Кахетии - 2, а в Самегрело-Земо Сванети - 1 человек. С 26 февраля 2020 года по сей день в Грузии 566 случаев смерти от коронавируса», - заявил Ходжеванишвили.
За последние сутки в Грузии выявлено 2 911 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровел 2 421 человек.
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