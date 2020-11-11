

У игроков сборной Грузии Хвичи Кварацхелия и Левана Шенгелия подтвердился коронавирус

11.11.2020 18:48





Сборная Грузии по футболу продолжает подготовку к финалу плей-офф квалификационного турнира чемпионата Европы и финальным матчам Лиги наций УЕФА.



Как говорится в сообщении Федерации футбола Грузии, 9 ноября национальная сборная приступила к тренировкам в составе 29 игроков.



Согласно протоколу УЕФА, 10 ноября, за два дня до матча со сборной Северной Македонии, было проведено обязательное тестирование на COVID19 как игроков, так и официальных лиц команды, по результатам которого коронавирус подтвердился у двух игроков — Хвичи Кварацхелия и Левана Шенгелия.



Согласно протоколу, игроки перешли в изоляцию и в ближайшие дни будут находиться под наблюдением медицинской бригады.



На данном этапе сборная Грузии с 27 игроками продолжает подготовку к завтрашнему матчу против Северной Македонии, и играм с Арменией 15 ноября и Эстонией 18 ноября, говорится в сообщении ФФГ.



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