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У игроков сборной Грузии Хвичи Кварацхелия и Левана Шенгелия подтвердился коронавирус


11.11.2020   18:48


Сборная Грузии по футболу продолжает подготовку к финалу плей-офф квалификационного турнира чемпионата Европы и финальным матчам Лиги наций УЕФА.

Как говорится в сообщении Федерации футбола Грузии, 9 ноября национальная сборная приступила к тренировкам в составе 29 игроков.

Согласно протоколу УЕФА, 10 ноября, за два дня до матча со сборной Северной Македонии, было проведено обязательное тестирование на COVID19 как игроков, так и официальных лиц команды, по результатам которого коронавирус подтвердился у двух игроков — Хвичи Кварацхелия и Левана Шенгелия.

Согласно протоколу, игроки перешли в изоляцию и в ближайшие дни будут находиться под наблюдением медицинской бригады.

На данном этапе сборная Грузии с 27 игроками продолжает подготовку к завтрашнему матчу против Северной Македонии, и играм с Арменией 15 ноября и Эстонией 18 ноября, говорится в сообщении ФФГ.

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