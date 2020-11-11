

Митрополит Иов: Коронавирус существует и священнослужители тоже болеют

11.11.2020 19:12





Митрополит Иов в своей проповеди сказал, что коронавирус действительно существует, и в доказательство привел случаи заражения представителей духовенства. 10 ноября издание World Ecclesiastical News загрузили видео проповеди на Youtube канал.



«Это [коронавирус] — реальность, вирус действительно существует. На самом деле им болеют священники, монахини, служители церкви… Просто некоторые об этом не говорят. Поэтому мы должны делать то, что нас призывают врачи. Маски, дистанция… Ради нашей безопасности, ради безопасности наших сограждан. Это проявление человеческого смирения, если в вас есть послушание и простота. Конечно, это божья воля, и с его позволения все происходит, но мы также должны быть осторожны. Мы должны проявить свою волю и что-то предпринимать», — сказал митрополит Иов.



Он призвал духовенство молиться о прекращении эпидемии.



Во время первой волны коронавируса в Грузии, накануне Пасхи, в одной из своих проповедей митрополит Иов сказал, что коронавирус убивает в основном пожилых людей, тогда «когда они должны покинуть этот мир», а также «только людей с патологическими и хроническими заболеваниями, когда те могут умереть и от обычного вируса».



Митрополит говорил, что Covid-19 — обычный вирус, люди переносят его бессимптомно, и нет никакой опасности. Митрополит также говорил, что коронавирус это «искусственно вызванный психоз», а также своего рода экзамен, насколько люди будут сопротивляться этому общему масонскому плану, которое называется «контроль над человечеством».



На Пасху 2020 году часть общественности раскритиковала церковь за то, что Патриархия на фоне эпидемии коронавируса не отказалась от сбора в церквях в пасхальную ночь [18-19 апреля]. Тогда правительство Грузии приняло решение запретить движение автомобилей по стране с 17-го по 22-е апреля, в итоге запрет был продлен до 27-го апреля. Во время ЧП был объявлен комендантский час, и гражданам запрещалось передвигаться по улицам с 21:00 до 06:00 часов.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





