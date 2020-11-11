

К сбору и обработке климатических данных в Грузии привлечены студенты

11.11.2020 19:17





Грузинские студенты примут участие в сборе и обработке данных по климатическим изменениям - меморандум о сотрудничестве в области управления рисками стихийных бедствий подписали Национальное агентство окружающей среды и Государственный университет Ильи.



Согласно меморандуму, студенты будут участвовать в моделировании гидрометеорологических угроз в речных бассейнах Грузии и составлении соответствующих карт.



В связи с текущей эпидемиологической ситуацией, студенты будут поэтапно привлекаться к сбору данных и составлению карт под руководством группы международных экспертов, приглашенных Программой развития ООН (ПРООН), вместе со специалистами из Грузии.



В онлайн-мероприятии приняли участие заместитель министра окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Нино Тандилашвили, постоянный представитель ПРООН в Грузии Луиза Винтон и директор Швейцарского агентства сотрудничества Даниэль Мевл.



"Исследования необходимы для моделирования и картирования гидрометеорологических и геологических угроз. В сотрудничестве с университетами поле нашей работы будет расширено, а студенты будут привлекаться к сбору, обработке и анализу данных", - заявила Нино Тандилашвили.



Со своей стороны Луиза Винтон заверила, что при поддержке Программы развития ООН сотрудничество с университетами и государственными учреждениями будет усилено, что позволит грузинским исследователям лучше изучать климатические изменения и снизить риск климатических катастроф.

Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии участвует в крупномасштабной программе адаптации к климатическим изменениям. Проект поддерживается Швейцарским агентством развития и сотрудничества (SDC) и Программой развития ООН (ПРООН). В будущем в нем будут задействованы другие высшие учебные заведения, которые, в свою очередь, помогут подготовить высококвалифицированный персонал в области управления рисками стихийных бедствий.





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