

Мужчина, выпавший с третьего этажа Батумской республиканской больницы, скончался

12.11.2020 11:02





73-летний мужчина, выпавший с третьего этажа Батумской республиканской больницы, скончался.



Как заявил врач клиники Гия Кикабидзе, состояние мужчины было критически тяжелым, он был помещен в реанимационное отделение. По словам врача, в результате падения пациент получит множественные повреждения, мужчине провели срочную операцию, однако, вскоре после операции он скончался.



Для справки, вчера с третьего этажа Батумской республиканской больницы выпал 73-летний мужчина, инфицированный коронавирусом. Причины произошедшего неизвестны. Пациент лечился в терапевтическом отделении.



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