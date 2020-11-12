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Мужчина, выпавший с третьего этажа Батумской республиканской больницы, скончался
12.11.2020 11:02
73-летний мужчина, выпавший с третьего этажа Батумской республиканской больницы, скончался.
Как заявил врач клиники Гия Кикабидзе, состояние мужчины было критически тяжелым, он был помещен в реанимационное отделение. По словам врача, в результате падения пациент получит множественные повреждения, мужчине провели срочную операцию, однако, вскоре после операции он скончался.
Для справки, вчера с третьего этажа Батумской республиканской больницы выпал 73-летний мужчина, инфицированный коронавирусом. Причины произошедшего неизвестны. Пациент лечился в терапевтическом отделении.
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