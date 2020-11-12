

В Грузии зафиксировано 3 120 новых случаев коронавируса

12.11.2020 12:12





За последние 24 часа в Грузии выявлено 3 120 новых случаев инфицирования коронавирусом, - об этом заявил руководитель оперативного штаба при межведомственном координационном совете Александр Ходжеванишвили на брифинге, проведенном в администрации правительства.



Он рассказал о новейшей статистике, связанной с коронавирусом и мероприятиях, проведенных правительством в течение последних суток.



«За последние 24 часа выявлено 3 120 новых случаев инфицирования коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет 69 681.



С точки зрения роста числа выздоровевших и на сегодняшний день в стране сохраняется позитивная динамика. В частности, за последние сутки выздоровел 2 358 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 52 169.



К сожалению, за последние 24 часа скончались 33 человека, из которых в Тбилиси – 11, в Аджарии – 11, в Имерети – 7, в Квемо Картли – 1, в Гурии – 1 и в Мцхета-Мтианети – 2 человека. С 26 февраля 2020 года по сей день в Грузии 599 случаев смерти от коронавируса.



Из выявленных за сутки 3 120 новых случаев коронавируса 1 033 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 502, в Имеретии – 517, в Квемо Картли – 192, в Шида Картли – 126, в Гурии – 95, в Самегрело и Земо Сванетии – 332, в Кахетии – 100, в Мцхета-Мтианети – 107, в Самцхе-Джавахети – 95, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 21.



На данном этапе у нас 16 887 активных случаев. В больницах лечатся 4 918 человек, в том числе в Тбилиси – 2 383, в Аджарии – 801, в Имерети – 973. Тяжелых пациентов - 652, в том числе в Тбилиси – 317, а Аджарии – 103, в Имерети – 159. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 329 лиц, в том числе в Тбилиси – 162, в Аджарии – 90, в Имерети – 33.



В ковид-гостиницах находятся 3 331 человек, в том числе в Аджарии – 1 560, в Тбилиси – 1 207. На дому лечатся 8 656 человек.



В карантинном пространстве 2 506 человек, в том числе в Тбилиси – 307, в Аджарии – 1 307 и в Имерети – 39.



На сегодняшний день на самоизоляции находится 40 475 человек, из них в Тбилиси – 6 726, в Аджарии – 16 997, в Имеретии – 4 328» , - сообщил Александр Ходжеванишвили.



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