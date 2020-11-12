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В Грузии от коронавируса скончались еще 33 пациента
12.11.2020 12:15
«К сожалению, за последние 24 часа умерли 33 человека», - заявилруководитель оперативного штаба при межведомственном координационном совете Александр Ходжеванишвили на брифинге, проведенном в администрации правительства Грузии.
По его же словам, 11 из 33 случаев смерти от коронавируса зафиксированы в Тбилиси.
К сожалению, за последние 24 часа скончались 33 человека, из которых в Тбилиси – 11, в Аджарии – 11, в Имерети – 7, в Квемо Картли – 1, в Гурии – 1 и в Мцхета-Мтианети – 2 человека. С 26 февраля 2020 года по сей день в Грузии 599 случаев смерти от коронавируса.
Для справки, в Грузии за последние сутки выявлено 3 120 новых случаев инфицирования коронавирусом.
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