

Сборная Грузии сыграет с Северной Македонией за путевку на чемпионат Европы

12.11.2020 12:32





Сборная Грузии проведет решающий матч с Северной Македонией за путевку на чемпионат Европы. Игра состоится сегодня, в 21:00 в Тбилиси, на «Динамо-Арена».



Матч Грузия-Северная Македония пройдет без зрителей.



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