|
|
Сборная Грузии сыграет с Северной Македонией за путевку на чемпионат Европы
12.11.2020 12:32
Сборная Грузии проведет решающий матч с Северной Македонией за путевку на чемпионат Европы. Игра состоится сегодня, в 21:00 в Тбилиси, на «Динамо-Арена».
Матч Грузия-Северная Македония пройдет без зрителей.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна