

Имнадзе: Грузия не получит вакцины от коронавируса до весны

12.11.2020 13:49





Заместитель руководителя Национального центра по контролю за заболеваниями Паата Имнадзе считает, что Грузии не следует ждать вакцины от коронавируса раньше весны 2021 года. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Маэстро».



«Американо-немецкая вакцина Pfizer/BioNTech показала очень хорошие результаты, также подходят к концу испытания вакцин, которые проводят другие компании. Вероятно, к концу года начнется их серийное производство. Грузия — участник глобального фонда по распространению вакцин. Как и другие страны, наша страна выплатила аванс для закупки вакцины. С помощью этого фонда можно будет распространять вакцины за пределами этих стран-производителей.



Понятно, что сначала они будут производить вакцину для своих стран, а потом распространять по миру. Мы уже в очереди. Будем реалистами. Вероятно, это случится не раньше весны», — сказал Пата Имнадзе.



Несколько дней назад стало известно, что совместная вакцина американских и немецких компаний Pfizer и BioNTech показала эффективность 90% на третьем этапе.



Глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что первая вакцина против нового коронавируса будет доступна группам риска, живущим в США, с конца ноября или начала декабря, а для широкого применения, по его мнению, к апрелю 2021 года.



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