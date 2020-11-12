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Молодежная сборная Грузии по футболу обыграла сверстников из Словакии
12.11.2020 19:00
Молодежная сборная Грузии по футболу (U-21) обыграла в Тбилиси команду Словакии 2:1 в заключительном отборочном матче чемпионата Европы.
Хозяева вышли вперед уже на девятой минуте, после того как Лукаш Фабси срезал мяч в сетку собственных ворот.
На протяжении всей встречи подопечные Зураба Хизанишвили владели заметным игровым и территориальным преимуществом, но удвоить счет смогли только в концовке матча. На 78 минуте отличился Анзор Меквабишвили.
Единственное, чем смогли ответить гости, – это гол престижа Мирослава Гоно в уже компенсированное арбитром время.
Матч против Словакии для молодежной сборной Грузии стал заключительным в отборочной группе чемпионата Европы. В 10 играх грузинские футболисты набрали 15 очков (пять побед и пять поражений) и заняли итоговое третье место.
Лидером группы является сборная Швейцарии, которая не потерпела ни одного поражения и в восьми матчах отбора набрала 24 очка. При этом у швейцарцев, как и у Франции, идущей на втором месте с 21 баллом, есть еще две игры в запасе.
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