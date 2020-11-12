Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Молодежная сборная Грузии по футболу обыграла сверстников из Словакии


12.11.2020   19:00


Молодежная сборная Грузии по футболу (U-21) обыграла в Тбилиси команду Словакии 2:1 в заключительном отборочном матче чемпионата Европы.

Хозяева вышли вперед уже на девятой минуте, после того как Лукаш Фабси срезал мяч в сетку собственных ворот.

На протяжении всей встречи подопечные Зураба Хизанишвили владели заметным игровым и территориальным преимуществом, но удвоить счет смогли только в концовке матча. На 78 минуте отличился Анзор Меквабишвили.

Единственное, чем смогли ответить гости, – это гол престижа Мирослава Гоно в уже компенсированное арбитром время.

Матч против Словакии для молодежной сборной Грузии стал заключительным в отборочной группе чемпионата Европы. В 10 играх грузинские футболисты набрали 15 очков (пять побед и пять поражений) и заняли итоговое третье место.

Лидером группы является сборная Швейцарии, которая не потерпела ни одного поражения и в восьми матчах отбора набрала 24 очка. При этом у швейцарцев, как и у Франции, идущей на втором месте с 21 баллом, есть еще две игры в запасе.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна