

Гамкрелидзе: Грузия сегодня получит полмиллиона экспресс-тестов

12.11.2020 19:41





По словам руководителя Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе, сегодня в Грузию поступит полмиллиона экспресс-тестов.



«Как вам известно, сегодня многие люди обращаются в клиники с высокой температурой. В поликлиниках есть экспресс-тесты, позволяющие дифференцировать «ковид» или другую респираторную инфекцию. У нас есть в резерве около 400 000 тестов PCR и до 45 000 экспресс-тестов. Полмиллиона экспресс- тестов должны прибыть в страну сегодня в 22:00. Как известно, это направление — переход к экспресс-диагностике, все больше развивается во всем мире», — заявил Амиран Гамкрелидзе.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





