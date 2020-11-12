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Гамкрелидзе: Грузия сегодня получит полмиллиона экспресс-тестов
12.11.2020 19:41
По словам руководителя Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе, сегодня в Грузию поступит полмиллиона экспресс-тестов.
«Как вам известно, сегодня многие люди обращаются в клиники с высокой температурой. В поликлиниках есть экспресс-тесты, позволяющие дифференцировать «ковид» или другую респираторную инфекцию. У нас есть в резерве около 400 000 тестов PCR и до 45 000 экспресс-тестов. Полмиллиона экспресс- тестов должны прибыть в страну сегодня в 22:00. Как известно, это направление — переход к экспресс-диагностике, все больше развивается во всем мире», — заявил Амиран Гамкрелидзе.
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