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В Грузии выявлено 3 473 новых случая коронавируса, выздоровели 3 342 пациента
13.11.2020 11:29
В Грузии выявлено 3 473 новых случая коронавируса. Информация недавно была обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.
За последние сутки в стране выздоровели еще 3 342 пациента. За 24 часа умерли 37 пациентов.
В Грузии всего выявлено 73 154 случая коронавируса, из них 55 511 выздоровели, а 636 скончались.
В режиме карантина находятся 2 506 лиц, в стационаре под наблюдением — 4 918 человек, количество людей, которые лечатся в ковид-гостиницах — 3 311.
41 гражданин Грузии был переведен на лечение из-за границы.
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