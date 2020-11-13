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В Грузии от коронавируса умерли 37 пациентов


13.11.2020   11:30


В Грузии от коронавируса умерли 37 пациентов. Информация недавно была обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.

Количество умерших от коронавируса в Грузии составляет 636 человек.

Сегодня выявлено 3 473 новых случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 3 342 человека, а их общее количество составляет 55 511 человек.

Всего в Грузии выявлено 73 154 случая заражения коронавирусом.





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