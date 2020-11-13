

В Грузии от коронавируса умерли 37 пациентов

13.11.2020 11:30





В Грузии от коронавируса умерли 37 пациентов. Информация недавно была обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.



Количество умерших от коронавируса в Грузии составляет 636 человек.



Сегодня выявлено 3 473 новых случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 3 342 человека, а их общее количество составляет 55 511 человек.



Всего в Грузии выявлено 73 154 случая заражения коронавирусом.













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