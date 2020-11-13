

Из новых случаев коронавируса 1493 выявлено в Тбилиси, 448 - в Аджарии и 513 - в Имерети

13.11.2020 11:31





В течение суток выявлено 3 473 новых подтвержденных случая заражения, — об этом на брифинге в администрации правительства заявил глава оперативного штаба при Межведомственном координационном совете Александр Ходжеванишвили.



«К сожалению, за последние 24 часа скончались 37 человек, в том числе 13 — в Тбилиси, 10 — в Аджарии, 8 — в Имерети, 3 — в Квемо Картли, 2 — в Шида Картли и 1- в Кахети. С 26 февраля 2020 года у нас 636 смертей.



Из 3473 выявленных сегодня случаев показатели по столице и регионам следующие: 1493 случая выявлено в Тбилиси, в Аджарии — 448, в Имерети — 513, в Квемо Картли — 190, в Шида Картли — 175, в Гурии — 55, в Самегрело — Земо Сванети — 287, в Кахети — 98, в Мцхета-Мтианети — 119, в Самцхе-Джавахети — 72, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети — 23», — заявил Александр Ходжеванишвили.













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