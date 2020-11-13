

Главный тренер футбольной сборной Грузии уходит в отставку

13.11.2020 11:57

Новости-Грузия



Главный тренер сборной Грузии по футболу Владимир Вайсс объявил об отставке после проигрыша команды в матче с Северной Македонией за путевку на чемпионат Европы 2021 года.



«Моя работа окончена. Мое время истекло. Спасибо грузинским болельщикам, игрокам и журналистам», — сказал Вайсс на пресс-конференции после игры 12 ноября.



Он принес извинения грузинским болельщикам, отметив, что «это были непростые, но очень хорошие пять лет его жизни».



Словацкий специалист уточнил, что попрощается с национальной сборной в течение недели после окончания группового этапа Лиги Наций. Ожидается, что команда Грузии сыграет с Вайсом еще два матча — 15 ноября с Арменией и 18 ноября с Эстонией.



Владимир Вайсс уже работал как в российских, так и в казахстанских клубах — был главным тренером подмосковного «Сатурна» и алматинского «Кайрате».



Контракт Вайсса с Федерацией футбола Грузии заканчивался в марте 2020 года, однако был продлен. Еще в прошлом году президенту ФФГ Левану Кобиашвили пришлось опровергать сообщения СМИ по поводу возможного перехода Вайсса в российский клуб «Сочи» или в казахстанскую «Астану». Тогда Кобиашвили заявлял, что Владимир Вайсс – хороший тренер, поэтому им интересуются другие клубы.



Не исключено, что и теперь заявление об отставке оказалось преждевременным. В своем Twitter ФФГ разместила заявление Вайсса, а затем удалила его. Сейчас в микроблоге можно найти только одну цитату тренера с послематчевой пресс-конференции.



«Я ответственен за команду, но это футбол, это жизнь. Жизнь продолжается … [Я] извиняюсь перед фанатами», — говорится в публикации в Twitter.





12 ноября в Тбилиси сборная Грузии проиграла Северной Македонии в финале Лиги наций УЕФА со счетом 0:1 и не смогла пробиться на чемпионат Европы, который состоится летом следующего года. Решающий матч плей-офф стал огромным разочарованием для тысяч грузинских болельщиков.





Сборная Грузии по футболу провела свой первый финальный матч в 1994 году. С тех пор шесть квалификационных раундов чемпионата Европы прошли так, что сборная Грузии ни разу не смогла поехать в Европу. В этом году Грузия была очень близка к этой цели — сборная заняла первое место в группе D Лиги Наций, обыграла Беларусь в полуфинале, однако из-за проигрыша Македонии надежды болельщиков так и не сбылись.



Матч проходил в Тбилиси на стадионе «Динамо Арена», однако болельщиков на него не допустили – такие меры были приняты из-за ухудшившейся эпидемиологической ситуации. Сотни человек собрались возле стадиона, чтобы наблюдать за игрой с монитора.



Специалисты отмечают, что сборная Грузии на поле выглядела откровенно слабее соперников. Также на игре команды негативно сказалось отсутствие двух игроков — полузащитника Хвичи Кварацхелия и нападающего Левана Шенгелия, у которых накануне обнаружили коронавирус



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