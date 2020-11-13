

Пассажиры жалуются на очереди у входов в метро Тбилиси из-за мер по COVID-19

13.11.2020 14:52





Пользователи соцсетей жалуются на очереди, образовавшиеся у входов на станции тбилисского метрополитена из-за новых мер для борьбы с COVID-19.



Из-за роста заболеваемости коронавирусом с 6 ноября в метро Тбилиси стали регулировать потоки пассажиров в часы пиковых нагрузок. Чтобы избежать большого скопления людей в вестибюлях, их запускают на станции по очереди.



Сегодня в грузинском сегменте фейсбука стали появляться фото, снятые у метро в утренние часы. Пользователи отмечают, что люди стоят в длинных очередях, не соблюдая предписанную дистанцию в полтора-два метра.



«Вход в метро, 9:30 утра», — подписал пользователь Георгий Шалакашвили фото, снятое сегодня у станции метро «Театр Ахметели».



Решение о регулировании потоками пассажиров власти Тбилиси приняли по рекомендации эпидемиологов и межведомственного координационного совета. На первом этапе меры коснулись только самых загруженных станций: «Варкетили», «Театр Ахметели», «Дидубе» и «Вокзальная площадь».



Тбилиси лидирует по числу заражений Covid-19 среди грузинских регионов. На столицу приходится более 40% случаев инфицирования, которые ежедневно выявляют в масштабах страны. Так, сегодня суточный прирост заболевших в Грузии составил 3 473, из них 1 493 приходятся на Тбилиси.



Для того, чтобы остановить распространение заболевания, с 9 ноября в семи крупных городах Грузии запретили передвижение машин и пешеходов по ночам, а в общественном транспорте — перевозку пассажиров стоя. Кроме того, в крупных городах закрыли детские сады, а школьников перевели на дистанционную учебу.



В настоящее время в стране также запрещено проведение торжеств, сопровождающихся застольями и сбором большого числа гостей, любых культурных и спортивных мероприятий с участием более 200 человек. Ресторанам и развлекательным объектам по всей Грузии запрещено работать в ночное время — после 22 часов.



При этом в Грузии обязательно ношение масок — как в закрытых пространствах, так и на улице.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





