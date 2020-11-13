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У здания Федерации футбола произошло физическое противостояние
13.11.2020 14:54
Во время акции около здания Федерации футбола Грузии произошло физическое противостояние.
По словам участников акции, поводом для их протеста послужило решение, связанное со вчерашним футбольным матчем, о том, что на стадионе присутствовали высокопоставленные государственные чиновники, а болельщикам не разрешили войти.
Противостояние началось после того, как участники акции, как они сами говорят, хотели передать президенту Федерации футбола Левану Кобиашвили книгу и красную карточку.
Когда они попытались войти в здание, между участниками акции и находившимися в здании федерации лицами произошла потасовка.
На месте мобилизованы правоохранители.
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