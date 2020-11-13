Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

У здания Федерации футбола произошло физическое противостояние


13.11.2020   14:54


Во время акции около здания Федерации футбола Грузии произошло физическое противостояние.

По словам участников акции, поводом для их протеста послужило решение, связанное со вчерашним футбольным матчем, о том, что на стадионе присутствовали высокопоставленные государственные чиновники, а болельщикам не разрешили войти.

Противостояние началось после того, как участники акции, как они сами говорят, хотели передать президенту Федерации футбола Левану Кобиашвили книгу и красную карточку.

Когда они попытались войти в здание, между участниками акции и находившимися в здании федерации лицами произошла потасовка.

На месте мобилизованы правоохранители.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна