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Один человек пострадал в ходе противостояния у здания ФФГ
13.11.2020 16:05
Во время противостояния, произошедшего во время акции у Федерации футбола Грузии, пострадал один человек.
По словам гражданских активистов, в Грузии избирательное правосудие, дающее возможность высокопоставленным чиновникам смотреть матч с VIP-трибуны, в то время как болельщиков, находящихся за пределами стадиона, штрафуют на 2000 лари за нарушение введенных властями ограничений.
Участники акции принесли в Федерацию футбола книгу Джорджа Оруэлла "Скотный двор". По информации участников акции, за попыткой оставить в федерации символический «подарок» последовало физическое противостояние между представителями федерации и активистами, в результате которого пострадал один из активистов, Георгий Купатадзе.
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