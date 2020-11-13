

Семьям скончавшихся от коронавируса дается 72 часа на их похороны

13.11.2020 17:13





По словам руководителя Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе, согласно новому протоколу, семье дается 72 часа, чтобы похоронить человека, умершего от коронавируса.



В то же время Гамкрелидзе призывает граждан воздерживаться от любых собраний.



«Согласно новому протоколу, человека, который умирает от коронавирусной инфекции, хоронят не сразу, и семье дается на это 72 часа. Безопасно, когда усопший находится в доме и проходит панихида. Одним из основных факторов риска распространения инфекции являются большие собрания — будь то радостные или связанные с той же смертью и нашими традиционными ритуалами. Поэтому мы должны во всех отношениях воздерживаться от больших собраний», — заявил Амиран Гамкрелидзе.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





