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Семьям скончавшихся от коронавируса дается 72 часа на их похороны
13.11.2020 17:13
По словам руководителя Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе, согласно новому протоколу, семье дается 72 часа, чтобы похоронить человека, умершего от коронавируса.
В то же время Гамкрелидзе призывает граждан воздерживаться от любых собраний.
«Согласно новому протоколу, человека, который умирает от коронавирусной инфекции, хоронят не сразу, и семье дается на это 72 часа. Безопасно, когда усопший находится в доме и проходит панихида. Одним из основных факторов риска распространения инфекции являются большие собрания — будь то радостные или связанные с той же смертью и нашими традиционными ритуалами. Поэтому мы должны во всех отношениях воздерживаться от больших собраний», — заявил Амиран Гамкрелидзе.
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