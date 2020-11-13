

Шесть фигурантов дела о смерти Георгия Шакарашвили признаны виновными

13.11.2020 17:24





Судебный процесс над шестью фигурантами дела о смерти 19-летнего Георгия Шакарашвили завершен. Мцхетский районный суд признал их виновными в организации группового насилия, участии в насилии и незаконном лишении свободы. Оглашение приговора состоится 20 ноября.



19-летний футболист Георгий Шакарашвили пропал без вести 19 июня. Как выяснилось позже, на дне рождения друга Георгия, который отмечался на даче в городе Мцхета, между двумя группами подростков произошел конфликт. После этого одна группа обратилась за поддержкой к друзьям в Тбилиси. В свою очередь Шакарашвили и еще пять ребят покинули дачу, направившись в сторону столицы.



Тем не менее, злоумышленники настигли ребят в районе моста через реку Арагви. Шакарашвили и его друзья попытались скрыться. В результате пять человек, которые были с ним, вернулись в Тбилиси, в то время как молодой футболист пропал.



22 июня после четырех дней поисков тело Георгия Шакарашвили было найдено в реке Арагви. По делу о смерти подростка были задержаны 17 человек. Шестеро из них – несовершеннолетние.



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