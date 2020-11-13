

Гамкрелидзе: Грузия получит дозу для 700 000 человек как только какая-либо из вакцин будет одобрена

13.11.2020 18:30





У «Глобального альянса вакцин» мы заказали дозу вакцины против коронавируса для 700 000 человек, — об этом заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.



По его словам, когда любая вакцина будет одобрена Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, Европейским агентством по лекарственным средствам и Всемирной организацией здравоохранения, Грузия получит дозу для 700 тысяч человек.



По словам Гамкрелидзе, вакциной от коронавируса в первую очередь вакцинируются группы риска.



«Мы объединены в так называемой платформа «Ковакс», которая создана международной организацией «Глобальный альянс вакцин». Мы сотрудничаем с этим альянсом уже два десятилетия. Мы еще не знаем, какую вакцину будет закупать эта платформа. То есть какая вакцина будет одобрена, немецкая, британская, американская или другая, решение будет в зависимости от этого. Грузия очень активно работает с «Ковакс». Грузия уже перевела первые четыре миллиона долларов на платформу «Ковакс», и мы заказали дозу вакцины для 700 000 человек. Это стоит около 17 миллионов долларов. Когда какая-либо вакцина будет одобрена Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), Европейским агентством по лекарственным средствам и Всемирной организацией здравоохранения, Грузия получит эту преквалифицированную вакцину, и примерно 700 000 человек будут вакцинированы. В первую очередь, это будут группы риска», — заявил Гамкрелидзе.



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