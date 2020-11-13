|
|
Гамкрелидзе: Ни одного случая повторного заражения в Грузии не зарегистрировано
13.11.2020 18:44
По словам главы Национального центра по контролю над заболеваниями Амирана Гамкрелидзе, до сих пор в Грузии не зарегистрировано ни одного случая повторного заражения.
«Во всем мире случаи повторного заражения можно пересчитать по пальцам. Для того, чтобы подтвердить, что инфицирование состоялось повторно, необходимы длительные и серьёзные исследования, в том числе генетические. У нас таких случаев не было», - сказал Гамкрелидзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна