

Гамкрелидзе: Ни одного случая повторного заражения в Грузии не зарегистрировано

13.11.2020 18:44





По словам главы Национального центра по контролю над заболеваниями Амирана Гамкрелидзе, до сих пор в Грузии не зарегистрировано ни одного случая повторного заражения.



«Во всем мире случаи повторного заражения можно пересчитать по пальцам. Для того, чтобы подтвердить, что инфицирование состоялось повторно, необходимы длительные и серьёзные исследования, в том числе генетические. У нас таких случаев не было», - сказал Гамкрелидзе.



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