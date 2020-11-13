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Гамкрелидзе: Ни одного случая повторного заражения в Грузии не зарегистрировано


13.11.2020   18:44


По словам главы Национального центра по контролю над заболеваниями Амирана Гамкрелидзе, до сих пор в Грузии не зарегистрировано ни одного случая повторного заражения.

«Во всем мире случаи повторного заражения можно пересчитать по пальцам. Для того, чтобы подтвердить, что инфицирование состоялось повторно, необходимы длительные и серьёзные исследования, в том числе генетические. У нас таких случаев не было», - сказал Гамкрелидзе.

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