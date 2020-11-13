

Грузия получит противовирусный препарат «Ремдесивир» через две недели

13.11.2020 22:05





Через две недели Грузия получит препарат «Ремдесивир», который будет применяться для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом сегодня сообщил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.



«Ремдесивир» является новым противовирусным препаратом в классе нуклеотидных аналогов. США 1 мая 2020 выдало в упрощенном порядке «разрешение для экстренного использования» «Ремдесивира» для лечения COVID-19 в США».



«Соглашение с компанией-производителем «Ремдесивира» оформлено, и это лекарство в Грузии будет через две недели», — заявил Гамкрелидзе.



По его словам, «Ремдесивир» нельзя будет найти в аптечных сетях Грузии. В основном, этот препарат будут назначать пациентам с тяжелыми формами коронавируса в случае госпитального лечения.



Американская фармацевтическая компания Gilead Sciences заявляет, что разработанный ею противовирусный препарат «Ремдесивир» сокращает период выздоровления пациентов с коронавирусом до четырех дней.



Одновременно, согласно промежуточным результатам клинического исследования «Солидарность», проводившегося ВОЗ в разных странах мирах, препарат «Ремдесивир» не дает почти никакого эффекта при лечении COVID-19 в больничных условиях с точки зрения снижения смертности. В ВОЗ признают, что результаты этого исследования очень ненадежны.



ВОЗ официально рекомендовал Грузии использовать «Ремдесивир» для лечения коронавируса в конце октября.



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