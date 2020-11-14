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В Грузии выявлено 3 504 новых случая коронавируса


14.11.2020   12:28


За минувшие сутки в Грузии выявлено 3 504 новых случая коронавируса, выздоровели 3163 человека, скончались 33 пациента.

С начала пандемии в стране суммарно выявлено 76 658 случаев заражения коронавирусом, из них 58 674 инфицированных выздоровели, 669 умерли.

В режиме карантина находятся 2 425 человек, в стационарах — 5 355, в ковид-гостиницах — 3 361 инфицированных.

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