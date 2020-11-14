

В Грузии выявлено 3 504 новых случая коронавируса

14.11.2020 12:28





За минувшие сутки в Грузии выявлено 3 504 новых случая коронавируса, выздоровели 3163 человека, скончались 33 пациента.



С начала пандемии в стране суммарно выявлено 76 658 случаев заражения коронавирусом, из них 58 674 инфицированных выздоровели, 669 умерли.



В режиме карантина находятся 2 425 человек, в стационарах — 5 355, в ковид-гостиницах — 3 361 инфицированных.





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