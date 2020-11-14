|
|
В Грузии выявлено 3 504 новых случая коронавируса
14.11.2020 12:28
За минувшие сутки в Грузии выявлено 3 504 новых случая коронавируса, выздоровели 3163 человека, скончались 33 пациента.
С начала пандемии в стране суммарно выявлено 76 658 случаев заражения коронавирусом, из них 58 674 инфицированных выздоровели, 669 умерли.
В режиме карантина находятся 2 425 человек, в стационарах — 5 355, в ковид-гостиницах — 3 361 инфицированных.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна