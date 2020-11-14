

В Грузии от коронавируса умерли еще 33 пациента

14.11.2020 13:25





«К сожалению, за последние 24 часа скончались 33 человека», - об этом заявил руководитель оперативного штаба при межведомственном координационном совете Александр Ходжеванишвили на брифинге, проведенном в администрации правительства.



По его информации, 10 из 33 умерших лечились в Тбилиси.



«К сожалению, за последние 24 часа скончались 33 человека, из которых в Тбилиси – 10, в Аджарии – 7, в Имерети – 10, в Квемо Картли – 1, в Шида Картли – 2, в Кахетии – 1, в Мцхета Мтианети – 1, в Самцхе-Джавахетии - 1 человек. С 26 февраля 2020 года по сей день в Грузии 669 случаев смерти от коронавируса», - сообщил Ходжеванишвили.



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