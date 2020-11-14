

Александр Карапетян: В детстве в Тбилиси я часто бывал у стадиона «Динамо»

14.11.2020 21:26









13 ноября при содействии пресс-атташе национальной сборной Армении Аика Карапетяна автор этих строк поговорил по телефону с футболистом Александром Карапетяном, а 14 ноября днем команда гостей прилетела чартерным рейсом в Тбилиси, где вечером провела тренировку на «Динамо-Арена». До начала тренировки журналисты имели возможность посмотреть как футболисты команды гостей проводят тренировку. Там же на «Динамо-Арена» я имел возможность поприветствовать Александра Карапетяна -это фото с ним снято перед началом тренировки.



Зная о том, что из-за регуляции периода пандемии и графика пребывания сборной Армении в Тбилиси мне не удастся с ним долго пообщаться, еще за сутки до его приезда в столицу Грузии автор этих строк по интернету попросил ответить на ряд вопросов.-





- Вы родились в Тбилиси и прожили здесь почти 12 лет, каким вы помните столицу Грузии?



- Да, я родился в Тбилиси 23 декабря 1987 года. Наша семья жила в самом центре Тбилиси, около Сионского Кафедрального собора. Моего отца звать Михаил, маму- Анна, у меня есть брат и сестра, с конца 1990-х годов они живут в Германии, в Висбадене. В Тбилиси я ходил в детском садик, здесь же один год учился в школе. В 1994 году мы поехали в Германию, но из-за незавершенности оформления документов пришлось вернуться в Тбилиси, где жили до 1999 года. Моя бабушка по материнской линии( она сейчас живет в Германии) часто водила меня на центральный рынок Тбилиси, рядом с которым находится стадион «Динамо». Я в детстве играл в футбол в Тбилиси, играл во дворе, а когда бабушка водила меня на рынок, я думал про себя- когда же я буду играть на «Динамо»?. Я с детства мечтал стать футболистом, но жизнь была сложная и далеко не сразу воплотилась моя мечта.



-В 1999 году вы уехали в Германию, оформив все процедуры.



-Да, сперва мы с мамой уехали, потом еще несколько членов нашей семьи. Там я продолжил играть в футбол, одновременно учился в гимназии, хотел стать врачом, но увлечение футболом взяло вверх. Играл в юношеских и молодежных клубах ФРГ, потом в клубах региональной лиги, а с 2013 года в клубах Люксембурга, в 2019-2020 годах играл в фк «Сочи»-клубе премьер-лиги РФ, с августа текущего года выступаю за «Тамбов». В 2014 году, когда мне было 27 лет , я дебютировал в сборной Армении-это был матч со сборной Сербии. С 2018 года вновь стал играть за сборную Армении, всего сыграл за сборную 15 матчей, забил 7 голов. Говорят, что это неплохой результат(смеется).



- Когда вы в последний раз посещали Грузию, где живут ваши родственники?



- После 1999 года, когда я и члены семьи перебрались в Германию, я три раза приезжал в Тбилиси. Чаще не мог, так как был очень плотный график учебы и тренировок. Но весь этот период поддерживал связь с родственниками в Тбилиси, полгода назад в столице Грузии умерли моя бабушка и тетя по отцовской линии, но из-за пандемии и отмены авиарейсов не смогли прилететь. В последний раз я побывал в Тбилиси более года назад-приехал сюда из РФ вместе с женой… имя.. ей очень понравилось здесь, познакомил ее с родственниками. Я нас есть сын и дочка.



- 14-15 ноября вы со сборной Армении находитесь в Тбилиси, вам, наверно, не удастся встретиться с родственниками?



- Из-за пандемии и регуляций не будет такой возможности, я с несколькими родственниками общаюсь по интернету. Надеюсь, что в будущем, после завершения карьеры футболиста сможем чаще приезжать в Тбилиси, город, где я прожил почти 12 лет, город, который сильно изменился и стал еще более привлекательным, чем раньше. А сейчас я полностью сосредоточен на подготовке к матчу –мне предстоит сыграть за сборную Армении в матче против сборной Грузии на том самом стадионе «Динамо», рядом с которым я часто проходил вместе с бабушкой.



- Вы знаете несколько языков, вижу, не забыли и грузинский. А знание грузинского вам помогло, узнать о том, что говорили друг другу футболисты сборной Грузии в матче с Арменией 11 октября.



- Да, грузинский я не забыл, понимаю, хотя разговорной практики маловато . В матче 11 октября я , конечно, слышал, что говорили соперники, но футбольный матч настольно насыщенный, что особенно не обращаешь внимание на то, что говорят между собой соперники, а больше общаешься со своими партнерами и мячом. Тот матч видался интересным, красивым, думаю, что и 15 ноября будет красивый поединок.Каждая из команд имеет свои задачи и будет играть исходя из этого.Жаль, что из-за пандемии и регуляции не будет зрителей, думаю, что если бы не пандемия, то на матче 15 ноября был бы или аншлаг или почти аншлаг.



***



Автор этих строк не стал загружать А.Карапетяна вопросами о предстоящем 15 ноября матче. Эта игра имеет важное значение и для Грузии, и для Армении. В случае победы в этом и предстоящем 18 ноября в Тбилиси матче с Эстонией Грузия (сейчас имеет 6 очков после 4 игр) имеет хорошие шансы на победу в группе, где также выступает сборная Северной Македонии(также 6 очков после 4 игр). 15 ноября македонцы примут эстонцев, а 18 ноября на Кипре проведет игру с Арменией( из-за ситуации в Армении национальная команда этой страны домашние матчи проводит на нейтральном поле). Сборная Армении после 4 матчей набрала 5 очков, находится на третьем месте и в случае побед в двух последних играх имеет шансы на успех, а сборная Эстонии также после 4 встреч имеет 2 очка и занимает пока последнее, четвертое место в группе.



14 ноября днем на пресс-конференции в Тбилиси главный тренер сборной Грузии 56-летний словацкий специалист Владимир Вайсс заявил, что «футболисты сборной Грузии сделают все возможное для того, чтобы одержать победы в домашних матчах с Арменией и Эстонией и занять первое место в группе».

В свою очередь главный тренер сборной Армении 65-летний испанский специалист Хоакин Капаррос на пресс-конференции в субботу вечером также заявил, что «сборная Армении будет играть на победу в матчах с Грузией и Северной Македонией».



В общем поклонники сборных Грузии и Армении в ожидании очень важного и интересного матча. Игра на «Динамо-арена» пройдет без зрителей (регуляции периода пандемии), за матчем смогут наблюдать аккредитованные на встрече журналисты, в том числе и автор этих строк.



Тенгиз Пачкория, специально для

15 ноября в Тбилиси на стадионе «Динамо-Арена» имени Бориса Пайчадзе в 21 .00 по местному времени начнется матч группового этапа группы 2 дивизиона С Лиги Наций 2020 между национальными футбольными сборными Грузии и Армении. Первая игра этих команд прошла 11 октября в Польше, в городе Тыхы и завершилась вничью 2:2. В составе сборной Армении в том матче сыграл уроженец Тбилиси, опытный форвард Александр Карапетян. Об его карьере и жизни автор этих строк немало читал в СМИ, в своих интервью он всегда отмечает, что родился и вырос в Тбилиси.13 ноября при содействии пресс-атташе национальной сборной Армении Аика Карапетяна автор этих строк поговорил по телефону с футболистом Александром Карапетяном, а 14 ноября днем команда гостей прилетела чартерным рейсом в Тбилиси, где вечером провела тренировку на «Динамо-Арена». До начала тренировки журналисты имели возможность посмотреть как футболисты команды гостей проводят тренировку. Там же на «Динамо-Арена» я имел возможность поприветствовать Александра Карапетяна -это фото с ним снято перед началом тренировки.Зная о том, что из-за регуляции периода пандемии и графика пребывания сборной Армении в Тбилиси мне не удастся с ним долго пообщаться, еще за сутки до его приезда в столицу Грузии автор этих строк по интернету попросил ответить на ряд вопросов.-- Да, я родился в Тбилиси 23 декабря 1987 года. Наша семья жила в самом центре Тбилиси, около Сионского Кафедрального собора. Моего отца звать Михаил, маму- Анна, у меня есть брат и сестра, с конца 1990-х годов они живут в Германии, в Висбадене. В Тбилиси я ходил в детском садик, здесь же один год учился в школе. В 1994 году мы поехали в Германию, но из-за незавершенности оформления документов пришлось вернуться в Тбилиси, где жили до 1999 года. Моя бабушка по материнской линии( она сейчас живет в Германии) часто водила меня на центральный рынок Тбилиси, рядом с которым находится стадион «Динамо». Я в детстве играл в футбол в Тбилиси, играл во дворе, а когда бабушка водила меня на рынок, я думал про себя- когда же я буду играть на «Динамо»?. Я с детства мечтал стать футболистом, но жизнь была сложная и далеко не сразу воплотилась моя мечта.-Да, сперва мы с мамой уехали, потом еще несколько членов нашей семьи. Там я продолжил играть в футбол, одновременно учился в гимназии, хотел стать врачом, но увлечение футболом взяло вверх. Играл в юношеских и молодежных клубах ФРГ, потом в клубах региональной лиги, а с 2013 года в клубах Люксембурга, в 2019-2020 годах играл в фк «Сочи»-клубе премьер-лиги РФ, с августа текущего года выступаю за «Тамбов». В 2014 году, когда мне было 27 лет , я дебютировал в сборной Армении-это был матч со сборной Сербии. С 2018 года вновь стал играть за сборную Армении, всего сыграл за сборную 15 матчей, забил 7 голов. Говорят, что это неплохой результат(смеется).- После 1999 года, когда я и члены семьи перебрались в Германию, я три раза приезжал в Тбилиси. Чаще не мог, так как был очень плотный график учебы и тренировок. Но весь этот период поддерживал связь с родственниками в Тбилиси, полгода назад в столице Грузии умерли моя бабушка и тетя по отцовской линии, но из-за пандемии и отмены авиарейсов не смогли прилететь. В последний раз я побывал в Тбилиси более года назад-приехал сюда из РФ вместе с женой… имя.. ей очень понравилось здесь, познакомил ее с родственниками. Я нас есть сын и дочка.- Из-за пандемии и регуляций не будет такой возможности, я с несколькими родственниками общаюсь по интернету. Надеюсь, что в будущем, после завершения карьеры футболиста сможем чаще приезжать в Тбилиси, город, где я прожил почти 12 лет, город, который сильно изменился и стал еще более привлекательным, чем раньше. А сейчас я полностью сосредоточен на подготовке к матчу –мне предстоит сыграть за сборную Армении в матче против сборной Грузии на том самом стадионе «Динамо», рядом с которым я часто проходил вместе с бабушкой.- Да, грузинский я не забыл, понимаю, хотя разговорной практики маловато . В матче 11 октября я , конечно, слышал, что говорили соперники, но футбольный матч настольно насыщенный, что особенно не обращаешь внимание на то, что говорят между собой соперники, а больше общаешься со своими партнерами и мячом. Тот матч видался интересным, красивым, думаю, что и 15 ноября будет красивый поединок.Каждая из команд имеет свои задачи и будет играть исходя из этого.Жаль, что из-за пандемии и регуляции не будет зрителей, думаю, что если бы не пандемия, то на матче 15 ноября был бы или аншлаг или почти аншлаг.***Автор этих строк не стал загружать А.Карапетяна вопросами о предстоящем 15 ноября матче. Эта игра имеет важное значение и для Грузии, и для Армении. В случае победы в этом и предстоящем 18 ноября в Тбилиси матче с Эстонией Грузия (сейчас имеет 6 очков после 4 игр) имеет хорошие шансы на победу в группе, где также выступает сборная Северной Македонии(также 6 очков после 4 игр). 15 ноября македонцы примут эстонцев, а 18 ноября на Кипре проведет игру с Арменией( из-за ситуации в Армении национальная команда этой страны домашние матчи проводит на нейтральном поле). Сборная Армении после 4 матчей набрала 5 очков, находится на третьем месте и в случае побед в двух последних играх имеет шансы на успех, а сборная Эстонии также после 4 встреч имеет 2 очка и занимает пока последнее, четвертое место в группе.14 ноября днем на пресс-конференции в Тбилиси главный тренер сборной Грузии 56-летний словацкий специалист Владимир Вайсс заявил, что «футболисты сборной Грузии сделают все возможное для того, чтобы одержать победы в домашних матчах с Арменией и Эстонией и занять первое место в группе».В свою очередь главный тренер сборной Армении 65-летний испанский специалист Хоакин Капаррос на пресс-конференции в субботу вечером также заявил, что «сборная Армении будет играть на победу в матчах с Грузией и Северной Македонией».В общем поклонники сборных Грузии и Армении в ожидании очень важного и интересного матча. Игра на «Динамо-арена» пройдет без зрителей (регуляции периода пандемии), за матчем смогут наблюдать аккредитованные на встрече журналисты, в том числе и автор этих строк.Тенгиз Пачкория, специально для Грузия Online



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