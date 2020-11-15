

В Грузии выявлено 3 020 новых случаев коронавируса

15.11.2020 11:22





За последние 24 часа в Грузии выявлено 3 020 новых случаев инфицирования коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 79 678.



С точки зрения роста числа выздоровевших и на сегодняшний день в стране сохраняется позитивная динамика. В частности, за последние сутки выздоровели 3 387 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 62 061.



За последние 24 часа скончались 34 человека, из которых в Тбилиси – 18, в Аджарии – 8, в Имерети – 6, в Квемо Картли – 1, в Кахетии – 1. С 26 февраля 2020 года по сей день в Грузии 703 случая смерти от коронавируса.



Из выявленных за сутки 3 020 новых случаев коронавируса 1 354 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 410, в Имеретии – 398, в Квемо Картли – 198, в Шида Картли – 153, в Гурии – 60, в Самегрело и Земо Сванетии – 248, в Кахетии – 126, в Мцхета-Мтианети – 41, в Самцхе-Джавахети – 26, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 6.



На данном этапе у нас 16 888 активных случаев. В больницах лечатся 5 592 человека, в том числе в Тбилиси – 2 629, в Аджарии - 926, в Имерети – 1 130. Тяжелых пациентов - 735, в том числе в Тбилиси – 368, а Аджарии – 118, в Имерети – 162. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 334 лица, в том числе в Тбилиси – 156, в Аджарии – 98, в Имерети – 31.



В ковид-гостиницах находятся 3 280 человек, в том числе в Аджарии – 1 551, в Тбилиси – 1 239, в Имерети – 264. На дому лечатся 8 016 человек.



В карантинном пространстве 2 326 человек, в том числе в Тбилиси – 405, в Аджарии – 1 204 и в Имерети – 32.



На сегодняшний день на самоизоляции находятся 47 548 человек, из них в Тбилиси – 10 315, в Аджарии – 17 972, в Имеретии – 4 964.



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