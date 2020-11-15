

В Грузии состояние 735 инфицированных коронавирусом тяжелое, 334 из них – на аппарате искусственного дыхания

15.11.2020 12:17





Состояние 735 инфицированных коронавирусом тяжелое, 334 из них – на аппарате искусственного дыхания. Об этом говорится в информации, которую распространяет оперативный штаб при межведомственном координационном совете.



«На данном этапе у нас 16 888 активных случаев. В больницах лечатся 5 592 человека, в том числе в Тбилиси – 2 629, в Аджарии - 926, в Имерети – 1 130. Тяжелых пациентов - 735, в том числе в Тбилиси – 368, а Аджарии – 118, в Имерети – 162. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 334 лица, в том числе в Тбилиси – 156, в Аджарии – 98, в Имерети – 31.



В ковид-гостиницах находятся 3 280 человек, в том числе в Аджарии – 1 551, в Тбилиси – 1 239, в Имерети – 264. На дому лечатся 8 016 человек», - сказано в информации.



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