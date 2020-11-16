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В Грузии от коронавируса умерли 30 пациентов


16.11.2020   11:31


В Грузии от коронавируса умерли 30 пациентов. Информация недавно была обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.

Количество умерших от коронавируса в Грузии составляет 733 человека.

Сегодня выявлено 3 157 новых случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 3 230 человека.

Всего в Грузии выявлено 82 835 случаев заражения коронавирусом, из них 55 511 выздоровели.

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