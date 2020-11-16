

«Скорая помощь» будет выезжать не во всех неотложных случаях - определен перечень жалоб

16.11.2020 15:32





«Бригада скорой помощи выезжает на вызов в случае, если у пациента температура 38,8 и выше, либо одна из следующих перечисленных жалоб — кашель, боль в горле, головная боль, насморк/заложенность носа, мышечные боли, боли в суставах и диарея, а также, если пациент относится к какой-либо из групп риска», — отмечается в приложении к указу министра здравоохранения от 12 ноября «Об инструкции управления подозрительными и подтвержденными случаями COVID-19″ на дому».



Согласно приложению, в группы риска входят пациенты со следующими данными: 65 лет и старше; беременность, послеродовой период две недели; сопутствующие хронические состояния: гипертония, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма, иммуносупрессивные состояния (проходящие химиотерапию или 30 дней после завершения курса химиотерапии, ВИЧ-инфицированные), диализ. Также, если с температурой выражается одно из следующих осложнений (независимо от величины температуры): многократная рвота (две и более); затуманенное сознание; одышка в состоянии покоя (без физических нагрузок); судороги. Если вызов осуществляется с улицы/учреждения; если пациент иностранец; если пациентом является человек в возрасте 5 лет или младше.



Вызов переадресуется к семейному врачу, если у пациента температура ниже 38,8, несмотря на наличие одного из следующих симптомов: кашель, боль в горле, головная боль, насморк/заложенность носа, боль в мышцах, суставах и диарея, несмотря на риск-факторы.



В приложении отмечается, что переадресация случаев не происходит к семейному врачу, если у гражданина отмечаются проблемы с сердцем, боли в животе, судороги и т.д.



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